Ex-Radprofi Rebellin im Training von Lkw getötet

Der italienische Ex-Radprofi Davide Rebellin ist am Mittwoch im Training bei Vicenza von einem Lkw erfasst und getötet worden. Der 51-jährige Rebellin war erst heuer zurückgetreten, nachdem er rund drei Jahrzehnte im Profi-Radsport verbracht hatte. Der Unfall ereignete sich am späten Vormittag in Montebello Vicentino. Rebellin war sofort tot, wie die Lokalzeitung Il Gazzettino berichtete. Der Lkw-Fahrer beging Fahrerflucht, nach ihm wurde gefahndet.