Swarco wächst stark und knackt erstmals die Umsatzmilliarde

Wie berichtet, ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat zuletzt mehrere größere Akquisitionen in Europa und Australien getätigt. In den vergangenen Jahren wurden außerdem die größten Investitionen der Swarco-Geschichte in zwei hochmoderne Glasperlenwerke getätigt. In Niederösterreich wurden um die 50 Mio. Euro investiert, in ein weiteres Werk in Texas flossen über 40 Mio. Euro. Beide Standorte haben in diesem Jahr ihren Betrieb aufgenommen. Man habe nunmehr „eine sehr solide Position in unserer Branche erreicht, vielfach mit Weltmarktführerstatus“, erklärte Vorstandssprecher Michael Schuch. Mit dem Knacken der Umsatzmilliarde sei es auch gelungen, das ehrgeizige Ziel des verstorbenen Gründers Manfred Swarovski zu verwirklichen, so Schuch.