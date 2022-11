Fleetwood-Mac-Sängerin Christine McVie gestorben

London – Die Sängerin und Songschreiberin Christine McVie von der britisch-amerikanischen Band Fleetwood Mac ist am Mittwoch im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Abend auf ihrer offiziellen Facebook-Seite mit.

Fleetwood Mac, deren Name von den Nachnamen ihrer Gründer - dem Bassisten John McVie und dem Schlagzeuger Mick Fleetwood - inspiriert wurde, wurde 1967 gegründet, hatte aber im Laufe der Jahre viele Mitglieder, die kamen und gingen. Christine McVie, die am 12. Juli 1943 im Nordwesten Englands als Christine Perfect geboren wurde, trat der Band 1970 als Sängerin und Pianistin bei, nachdem sie John nach einer zweiwöchigen Verlobung geheiratet hatte. Sie verließ ihn schließlich, um mit einem Lichttechniker zusammenzuleben.

McVies Familie teilte mit, sie sei am Mittwoch nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus gestorben. In einer auf Twitter geposteten Erklärung erklärte Fleetwood Mac, McVie sei "wirklich einzigartig, besonders und über alle Maßen talentiert" gewesen. "Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band haben konnte, und die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte. Wir hatten das Glück, ein Leben mit ihr zu haben", so die Band. "Wir werden sie sehr vermissen." (APA/Reuters)