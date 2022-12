Befragung Mikl-Leitners sorgt für Streit im U-Ausschuss

Die Befragung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag ist von teils emotional geführten Auseinandersetzungen unter den Fraktionen geprägt gewesen. Antworten waren Mangelware und gerieten angesichts überbordender Diskussionen über die Zulässigkeit der Fragen in den Hintergrund. Damit gestaltete sich die Befragung der Landeschefin ebenso zäh wie jene von Kanzler Karl Nehammer tags zuvor.

Von Anfang an wurde nahezu jede Frage von den Abgeordneten der Volkspartei mit teils mehrfachen Wortmeldungen in Zweifel gezogen. Der freiheitliche Fraktionsführer Christian Hafenecker, der als erster Fragesteller an der Reihe war, diagnostizierte der ÖVP darob "große Nervosität". Im Kern ging es in den Auseinandersetzungen immer darum, ob Fragen auf Vollzugshandlungen des Bundes abzielten oder Vorgänge der Partei selbst betrafen, was laut Argumentation der ÖVP keinesfalls durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt wäre.

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, der heute ebenfalls wieder der Fraktion im U-Ausschuss angehörte, kritisierte selbst Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl forsch, nachdem dieser gemeint hatte, dass die Abgrenzung zwischen Partei und vorbereitender Vollzugshandlung zu einer künftigen Regierung nicht einfach sei. Daraufhin entspann sich abermals ein Wortgefecht zwischen Hafenecker und Stocker.

Weniger wortreich fielen hingegen die Antworten Mikl-Leitners aus. Weder zum "Projekt Ballhausplatz", das die Machtübernahme von Sebastian Kurz vorbereitet haben soll, noch zu "Spendenrallyes" hatte sie laut eigener Aussage Wahrnehmungen. Zwar wisse sie, dass Kurz Obmann wurde, "aber wie er sich darauf vorbereitet hat, kann ich nicht sagen". Selbst Fragen des Verfahrensrichters zur Wahlkampffinanzierung blockte die Landeshauptfrau ab und erhielt dabei Unterstützung aus ihrer Fraktion.

Hafenecker versuchte die Übernahme der ÖVP-Obmannschaft durch Kurz im Jahr 2017 zu thematisieren und wollte von Mikl-Leitner wissen, wie das denn im Bundesparteivorstand damals abgelaufen sei. Mikl-Leitner betonte, dass das mittlerweile lange zurückliege, dass damals aber die Stimmung auf bundespolitischer Ebene von Misstrauen geprägt und der Ton rau gewesen sei. In der Bundesregierung herrschte damals ein "permanentes Gegeneinander", so Mikl-Leitner: "Daher ist mir ein Miteinander so wichtig, denn so soll politische Arbeit ausschauen."

Hafenecker wollte von Mikl-Leitner zudem wissen, warum damals der Integrationsfonds (ÖIF) mit Kurz vom Innenministerium ins Außenministerium gewandert und dann von 49 auf 55 Mio. Euro aufgestockt worden sei. Das Thema Integration sei dem Ex-Kanzler immer ein "Herzensanliegen" gewesen, so Mikl-Leitner. Daher habe er diese Kompetenz mitgenommen.

In ihrem Eröffnungsstatement hatte Mikl-Leitner ihre Ladung in den U-Ausschuss kritisiert. Auch wenn "politische Mitbewerber" einen Zusammenhang mit der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner abstreiten, die Ladung durch die SPÖ sei "zufälligerweise" genau an jenem Tag erfolgt, an dem der Wahltermin beschlossen wurde. Jeder solle sich selbst ein Bild davon machen, "ob das Zufall ist oder ob es den anderen Parteien bei der Ladung ums Wahlkämpfen geht".

