18 Millionen Euro für Tiroler Forschungszentrum VASCage

Innsbruck – Seit vier Jahren erforscht das Forschungszentrum VASCage in Innsbruck mit Unternehmen aus aller Welt neue Methoden, um Blutgefäße gesund zu halten und Schlaganfälle besser zu behandeln. Nun darf sich die Einrichtung im Rahmen des COMET-Programms über Forschungsgelder in Höhe von 18 Millionen Euro für weitere vier Jahre freuen. Die Qualität der Projekte wurde von internationalen Gutachtern als hervorragend bewertet.

In den ersten vier Jahren hat das Team rund um Stefan Kiechl, wissenschaftlicher Leiter und Direktor der Uniklinik für Neurologie der MedUni Innsbruck, wichtige Ergebnisse zur Gefäßalterung erzielt. So haben die Forscher entdeckt, dass viele Tiroler Jugendliche bereits Anzeichen von Gefäßalterung aufweisen. Zudem wurde ein großes internationales Konsortium zur Erforschung winziger, bisher meist unbemerkter Hirninfarkte gegründet. Dabei kommt auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz, um MRT-Bilder computergesteuert auszuwerten. Technologische Innovationen betreffen u. a. den 3D-Druck für Polypillen, die mehrere Herzkreislauf-Medikamente in einer Pille vereinen.