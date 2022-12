Notburgaheim wurde ans Atoll vermietet: Noch Platz für mehr Menschen

Eben a. A. – Das Notburgaheim am Eingang ins Achental war einst ein Fortbildungsort für Geist und Seele und bot Unterkunft für Pilger. Seit Jahren steht das Haus, das den Barmherzigen Schwestern in Innsbruck gehört, leer. Immer wieder war es für die Unterbringung von Flüchtlingen im Gespräch – etwa 2016, wo dies dann aber am Nein des Gemeinderates dazu scheiterte. Seit diesem Sommer ist das Gebäude nun vermietet. „Wir haben es für drei Jahre an das Atoll vermietet, als Unterkunft für Mitarbeiter des Freizeitzentrums“, informiert der Geschäftsführer des Ordens Barmherzige Schwestern Innsbruck, Andreas Partl.