„Ihr Spritfresser ist tödlich“: Platte Reifen für den Klimaschutz

Innsbruck – Böse Überraschung für den Besitzer eines schweren Pick-ups in Innsbruck: Am Mittwochmorgen stand der Geländewagen im Stadtteil O-Dorf mit platten Reifen am Parkplatz. Das Werk von Umweltaktivisten, wie ein Schreiben hinterm Scheibenwischer verriet: „Achtung, Ihr Spritfresser ist tödlich“, lautete die Botschaft. Das Bekennerschreiben verriet auch, wer die Luft aus den Reifen ließ: Mitglieder der Gruppe „Tyre Extinguishers“ (Reifenauslöscher; Anm.), ein loser Zusammenschluss von Klimaschützern aus aller Welt. Die Aktion in Innsbruck war auch kein Einzelfall. Wie auf der Internetseite der Gruppe aufgelistet ist, machten die Klimaschützer in einer Nacht in 19 Städten knapp 900 SUV vorübergehend fahruntauglich, elf davon in Innsbruck. Dem widerspricht allerdings Polizeikommandant Romed Giner: „Wir wissen nur von zwei betroffenen Autos. Elf Fahrzeuge waren es seit Mitte September.“