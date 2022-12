Auto landete nach Kollision in Wiesing am Dach: Zwei Verletzte

Wiesing – Auf der Achenseestraße in Wiesing kam es am Mittwochabend zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Laut Polizei wollte ein 67-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto von einem Supermarkt kommend die B181 Richtung Ortszentrum überqueren. Der Mann gab an, dabei das von links kommende Auto eines 25-Jährigen nicht gesehen und daher an der Stopptafel nicht angehalten zu haben. Die Fahrzeuge prallten rechtwinklig zusammen.