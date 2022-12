Wahl-Wirbel und Kaufkraft-Kontroverse in Innsbruck

GR Benjamin Plach (SPÖ) wiederum stört sich an der Ansage von FP-Vizebürgermeister Markus Lassenberger (FPÖ), wonach er Mieten und Betriebskosten „einfrieren“ wolle, sollte er Bürgermeister werden. Die FPÖ habe heuer einem dringenden Antrag auf Aussetzung der Mieterhöhungen bei der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) die Zustimmung verweigert, sagt Plach. Auch sonst hätten die Freiheitlichen „während der gesamten Periode keine einzige Maßnahme unterstützt, die helfen könnte, die exorbitanten Mieten und Wohnkosten zu senken“ – vom Thema Vorbehaltsflächen für sozialen Wohnbau bis zur Errichtung städtischer Wohnungen in Igls. Die FPÖ sei „immer auf Seiten der Immobilienlobby und der Vermieter“ gestanden. GR Mesut Onay (ALI) sieht „vollkommen unglaubwürdiges Wahlkampfgeplänkel“.

Für Kontroversen sorgt auch eine – im Rahmen des Innsbrucker Rad-Masterplans beauftragte – neue Kaufkraft- und Mobilitätsstudie: Kernaussage der Erhebung ist, wie berichtet, dass Nutzer des „Umweltverbunds“ (Öffis, Radfahren, zu Fuß gehen) für ca. 63 % der Einnahmen in der Innsbrucker Innenstadt sorgen würden. Verkehrsausschuss-Obfrau GR Mariella Lutz (ÖVP) übt scharfe Kritik – an der Studie selbst wie an deren Interpretation durch die Grünen: Die Befragung wurde, wie berichtet, im Juli und August durchgeführt. Im Herbst und Winter als wichtigste Monate für Handel und Gastro schaue das Mobilitätsverhalten „natürlich ganz anders aus“, meint Lutz. Zudem sei der Radius der Befragung (Innsbruck und Umland) zu eng, viele Stadtbesucher kämen auch aus dem Ober- und Unterinntal: „Hier ist der Pkw-Anteil natürlich erheblich größer.“ Wie Lutz verweist auch Vize-BM Markus Lassenberger (FPÖ) darauf, dass laut Studie Pkw-Nutzer pro Kopf deutlich mehr Geld in Handel und Gastro lassen würden: „Das ständige grüne Bashing gegen die Autofahrer muss daher ein Ende haben.“ Kritische Fragen zur Methodik der Erhebung wären bei einer Präsentation für alle Fraktionen möglich gewesen, kontert Janine Bex, Klubobfrau der Grünen: Doch von jenen, die jetzt Kritik üben, sei niemand gekommen.