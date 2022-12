Georg Hackl: „Für uns alle steht die erste Feuerprobe bevor“

Vor Heimweltcup in Igls: Verbandspräsident Markus Prock und Rodel-Legende Georg Hackl waren am Mittwoch auf Besuch im „Tirol Live“-Studio.

Innsbruck – Noch muss man sich an den Anblick erst gewöhnen: Die einstigen Rivalen Markus Prock und Georg „Schorsch“ Hackl in trauter Eintracht, im österreichischen Verbandsoutfit samt blauweißer Sponsor-Schildkappe. Seit Verbandspräsident Prock im Frühjahr den dreifachen Olympiasieger Hackl ins rot-weiß-rote Rodelteam holte, ist die Mission glasklar: das ohnehin Gute noch besser zu machen.

Jetzt, wo ab Freitag der Rodelweltcup in Innsbruck-Igls beginnt, stehe die erste Feuerprobe bevor, wie es Hackl im „Tirol Live“-Studio bei TT-Chefreporter Peter Nindler ausdrückt. Der Bayer gilt im Weltrodelsport als die Instanz, wenn es um Aufbau und Weiterentwicklung von Schlitten und Kufensystemen geht. „Wir haben bereits einiges auf den Weg gebracht, aber es braucht auch seine Zeit, die unterschiedlichsten Schlittensysteme auf einen Nenner zu bringen.“

Losgelöst davon ist Prock überzeugt, dass man für den Heimauftakt in allen Bewerben „Podestpotenzial“ habe. Die Latte liegt durchaus hoch, im Vorjahr haben die Doppelsitzer Steu/Koller für einen Sieg und Madeleine Egle und Markus Kindl für zweite Einzelplätze gesorgt.

Ehrgeizling Hackl denkt längst an die mittelfristige Zukunft: „Ziel muss es sein, in allen Disziplinen mehrere Sieganwärter zu haben. Und Österreich hat ein sehr junges Team mit großem Potenzial.“

Dass just sein langjähriger Schützling Felix Loch am Wochenende seinen 50. Weltcuperfolg feiern könnte, nimmt Hackl sportlich: „Der Beste wird am Ende vorne sein. Ist es der Felix, dann werden wir ihm ganz herzlich dazu gratulieren. Ist es einer unserer Burschen, dann wäre das die erste Ernte für die Bemühungen der vergangenen Monate und Wochen.“