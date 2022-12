Herbstlohnrunden auf Zielgerade, Brauern und Eisenbahner noch offen

Wifo-Experte Benjamin Bittschi sieht einen guten Abschluss beim Handels-KV. Die Brauereien und Eisenbahner verhandeln noch.

Wien – Wifo-Experte Benjamin Bittschi sieht in der Einigung zum Handels-Kollektivvertrag am Dienstag einen „vergleichsweise guten Abschluss“. Er würde auf dem Niveau der Metaller liegen, die heuer die Herbstlohnrunde mit einem durchschnittlichen Plus von 7,4 Prozent (Industrie) bzw. 7,1 Prozent (Gewerbe) brutto eingeläutet haben. Für den Handel beträgt der Zuwachs im Schnitt 7,3 Prozent. „Der Abschluss ist im Bereich dessen, was erwartet wurde“, so Bittschi. Wobei die Metaller traditionell besser verdienen als die Beschäftigten im Handel. Bei der Metallindustrie liegt der Mindestlohn nun bei 2236 Euro brutto, bei den Handelsbeschäftigten bei 1945 Euro.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Aktuell offen ist noch die Einigung bei den Brauern, die diese Woche stundenweise Warnstreiks abhalten. Sie fordern ein Lohn- und Gehaltsplus von elf Prozent. Ebenfalls noch keinen KV-Abschluss gibt es bei den Eisenbahnern, die am Montag ganztägig streikten. Sie wollen einen monatlichen Fixbetrag von 400 Euro auf KV- und Ist-Löhne, also ein Plus deutlich über zehn Prozent. Einen Warnstreik gab es auch bei der A1 Telekom. Die Mitarbeiter fordern hier einen Zuwachs von 10,6 Prozent.

Eine Einigung gab es bei den Bewachern. Die Löhne in dieser Branche erhöhen sich mit 1. Jänner 2023 um durchschnittlich 10,3 Prozent. Auch die Zulagen werden mit 1. Jänner 2023 um 6,9 Prozent erhöht, so Gernot Kopp, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida in einer Aussendung. Zuletzt haben auch zwei weitere Berufsgruppen abgeschlossen. Beim Orthopädieschuhmachergewerbe steigen die KV-Löhne um 8,1 Prozent auf einen Brutto-Mindestlohn von 1697 Euro, beim Schuhmachergewerbe steigen die Löhne um 7,8 Prozent auf 1675 Euro. (TT)