Wirbel um illegale Lagerung von BBT-Bauschutt in Trentino/Südtirol

Trient – Von Baustellen des Brennerbasistunnels (BBT) soll Schutt illegal im Nonstal an der Grenze zwischen Südtirol und Trentino abgeladen worden sein. Und das, wo die Bauabfälle eigentlich aufbereitet und erneut verwertet werden sollten. Auf die mutmaßlich illegale Mülldeponie stießen die Carabinieri gemeinsam mit Umweltbehörden.

Die italienische Polizei ermittelt schon seit Jänner und veröffentlichte vorgestern ein Video über Twitter, auf dem Schuttablagerungen zu sehen sind – unter anderem in Obstwiesen vergraben. Die BBT weist die Vorwürfe zurück. Die von der Polizei beschlagnahmte Deponie sei für diese Art von Abfällen zugelassen, heißt es in einer Aussendung. 6200 Tonnen Material aus den Tunnelbohrungen seien zwischen Februar und Juli 2021 durch einen Auftragnehmer der BBT SE zur Deponie gebracht worden. Das Material bestehe „aus Erde und Zement ohne gefährliche Eigenschaften“ so die BBT. Die Deponierung habe „in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzesbestimmungen“ stattgefunden. (TT)