Dornauer beruhigt: „Asylunterbringung so sicher wie nie“

Zugleich betonte Dornauer einmal mehr, dass er in der Asylpolitik für einen restriktiven Kurs stehe. Die Unterbringung von Schutzsuchenden will er „unaufgeregt und sicher für alle Beteiligten“ gewährleisten. 440 neue Plätze würden in den nächsten Wochen in Innsbruck, Kufstein und Schwaz entstehen. In diesem Sinne bedankt sich Dornauer bei den Bürgermeistern Georg Willi (Innsbruck) und Martin Krumschnabel (Kufstein) sowie Bürgermeisterin Victoria Weber (Schwaz)für die „überaus konstruktive Zusammenarbeit“.