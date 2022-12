Kür steht heute an: Jedermann buhlt wohl um Valerie Pachner

Salzburg – Die offizielle Kür steht erst heute an. Wirklich spannend wird es wohl nicht mehr: Dass Michael Maertens im kommenden Sommer den „Jedermann“ der Salzburger Festspiele geben wird, gilt schon seit Längerem als ausgemacht. Bestätigen wollten die Festspiele die Meldung nicht. Es wird auf die heutige Pressekonferenz in Wien verwiesen. Inzwischen ist auch durchgesickert, wer Maertens im „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ als Buhlschaft zu Seite stehen wird: Die scheidende Schauspieldirektorin der Festspiele, Bettina Hering, hat Valerie Pachner engagiert. Das jedenfalls will der Kurier in Erfahrung gebracht haben.