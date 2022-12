Belgien scheitert in der Gruppenphase, Marokko und Kroatien im Achtelfinale

Vize-Weltmeister Kroatien hat sich ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gezittert. Mit einem 0:0 gegen Belgien schafften es die Kroaten als Zweiter der Gruppe F in die K.o.-Runde. Die als Turnier-Mitfavorit gehandelten Belgier schieden dagegen durch die Nullnummer bereits in der Vorrunde aus. Den Gruppensieg sicherte sich Marokko durch ein 2:1 (2:1) gegen die Kanadier, die schon vorher keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatten.

⚽ WM 2022, Gruppe F

🟢 Kroatien - Belgien 0:0

Belgiens in die Jahre gekommene "Goldene Generation" ist gescheitert. Der Weltranglisten-Zweite, erneut als Mitfavorit ins Turnier gegangen, ist bei der Fußball-WM in Katar bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Die Belgier kamen am Donnerstag in ihrem Schicksalsspiel gegen Vize-Weltmeister Kroatien nicht über ein 0:0 hinaus. Ein Sieg wäre nötig gewesen. So zogen die Kroaten als Gruppenzweiter hinter dem Überraschungsteam Marokko ins Achtelfinale ein.

Nach enttäuschenden Leistungen in den ersten beiden WM-Partien hatten Berichte über interne Spannungen bei den Belgiern die Runde gemacht. Die "Roten Teufel", kommendes Jahr Österreichs Gegner in der EM-Qualifikation, wollten sie in einer Krisensitzung ausgeräumt haben. Das Duell mit den Kroaten vor 43.984 Zuschauern im ausverkauften Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan verlief über weite Strecken ausgeglichen. Der erlösende Treffer gelang aber auch dem eingewechselten Romelu Lukaku nicht.

⚽ Gruppe F, 3. Spieltag Kroatien - Belgien 0:0

Al Rayyan, Ahmad bin Ali Stadium, 43.984, SR Anthony Taylor (ENG)

🟢 Kanada - Marokko 1:2 (1:2)

Marokko steht im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar. Das Team von Nationaltrainer Walid Regragui bezwang am Donnerstag zum Abschluss von Gruppe F Kanada mit 2:1 (2:1) und stieg als Gruppensieger vor Kroatien, das 0:0 gegen Belgien spielte, in die Runde der letzten 16 auf. Dort treffen die Nordafrikaner am kommenden Dienstag (16.00 Uhr) auf den Zweiten von Pool E, wo Spanien gegen Japan sowie Costa Rica gegen Deutschland am Abend ums Weiterkommen kämpfen.

Hakim Ziyech (4.) und Youssef En-Nesyri (23.) sorgten vor 43.102 frenetischen Fans im Al Thumama Stadium von Doha früh für klare Verhältnisse. Ein Eigentor von Nayef Aguerd (40.) machte die Partie jedoch wieder scharf. Die Marokkaner brachten den Sieg aber über die Zeit und qualifizierten sich somit erstmals nach 1986 wieder bei einer WM für die K.o.-Phase - und das mit sieben Zählern aus drei Partien bei nur einem Gegentreffer. Kanada fährt hingegen nach Hause.

⚽ Gruppe F, 3. Spieltag Kanada - Marokko 1:2 (1:2)

Doha, Al Thumama Stadium, 43.102 Zuschauer, SR Claus (BRA)

Tore: 0:1 (4.) Ziyech, 0:2 (23.) En-Nesyri, 1:2 (40.) Aguerd (Eigentor)

