Die gute Geschichte: Von Sternen, Freunden und einer „neuen Familie“

Sebi fertigt in einer besonderen Werkstätte der Caritas Satu Mare in Rumänien Weihnachtssterne, die dann in Tirol verkauft werden.

Satu Mare, Innsbruck – Das Thema Weihnachten beschäftigt den 41-jährigen Sebi eigentlich das ganze Jahr. Denn bereits im Jänner, wenn in den meisten Haushalten die Weihnachtsdekoration gerade wieder in den Schachteln verstaut wird, beginnen Sebi und seine Kolleginnen und Kollegen mit der Herstellung von Christbaumsternen. Die Faltarbeit ist aufwändig und es dauert rund sieben Stunden, bis einer der funkelnden Sterne fertig gestellt ist. Sebis Arbeitsplatz befindet sich im Haus Perla, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen der Caritas Satu Mare im nordwestlichen Rumänien.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Hier arbeitet Sebi seit zwölf Jahren. Neben seiner Tätigkeit in der Kreativwerkstatt ist Sebi als Verwalter angestellt und dafür zuständig, dass in Haus und Garten alles läuft, der Rasen gemäht, der Küchengarten gepflegt und die Obstbäume abgeerntet werden.

Seit Kurzem ist Sebis Arbeitsstätte auch sein neues Zuhause. Er konnte in die betreute Wohneinrichtung im Haus Perla übersiedeln und fühlt sich dort sehr wohl. Er ist froh, dass er nicht mehr allein leben muss und dass es im Winter warme Räumlichkeiten gibt. Er beschreibt das Haus Perla als einen Ort der Sicherheit und Wärme.

Weihnachten mit der „neuen Familie"

Aufgewachsen ist Sebi unter sehr schwierigen Bedingungen mit einer psychisch kranken Mutter in einem Zimmer von nicht einmal zehn Quadratmetern ohne fließendes Wasser und ohne Strom. Aufgrund fehlender Förderung und Unterstützung hat Sebi, der von Geburt an schwere Gehörschäden hat, die Gebärdensprache nie richtig erlernt und die Kommunikation mit ihm ist bis heute schwierig. Nach dem Tod der Mutter und vor allem seiner Großmutter, die sich, so gut sie konnte, um ihn kümmerte, war der 41-Jährige auf sich allein gestellt.

Entgeltliche Einschaltung

Besonders freut sich Sebi auf die kommenden Feiertage, weil er in diesem Jahr Weihnachten zusammen mit seiner „neuen Familie“ im Haus Perla feiern kann.

Die besonderen Christbaumsterne, die von Sebi und seinen Kollegen im „Haus Perla“ in Rumänien hergestellt werden, können um zehn Euro bei der Caritas in Innsbruck, Heiliggeiststraße 16, und am 2., 3., 9., 10. sowie 16. und 17. Dezember beim Adventmarkt im Widum Inzing erworben werden. Der Verkaufserlös kommt dem Haus Perla der Caritas Satu Mare zugute. (TT)