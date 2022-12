„Schächten": Österreichs Nazi-Vergangenheit als Kinofilm

Innsbruck – Österreich in den 60er-Jahren. Das war eine Zeit, in der Väter die folgende Frage ihrer Kinder mitunter eisig schweigsam beantworteten: „Vater, was hast eigentlich du im Krieg gemacht?“ Viele Österreicher waren grausame Mittäter, Schergen des Nazi-Regimes. Nach dem Krieg versuchten sie ihrer Verantwortung zu entkommen. Antisemitismus grassierte unverändert, die Schandtaten in den Konzentrationslagern wurden vertuscht und verdrängt. Es kam zu Justizskandalen und fadenscheinigen Freisprüchen (der Fall des steirischen Nazis Franz Murer, des „Schlächters von Wilna“, wurde 2018 verfilmt).

🎬 Trailer | „Schächten"

Vor diesem Hintergrund spielt Thomas Roths neuer Kinofilm „Schächten“. Der Regisseur hat intensiv recherchiert. In seinem filmischen Produkt vermischen sich reale und fiktionale Begebenheiten. Bei jenen spöttischen Anschüttungen, denen die jüdischen Kläger in „Schächten“ vor Gericht ausgesetzt sind, handelt es sich um O-Töne. Entsetzlich, unglaublich – und noch gar nicht so lange her.

Paul Dessauer (gespielt von Michael Abendroth), dessen Frau und Tochter von den Nazis ermordet wurden, kämpft an der Seite seines Sohnes Victor (Jeff Wilbusch) im Nachkriegs-Österreich um Gerechtigkeit. Simon Wiesenthal (Christian Berkel in der Rolle dieser wichtigen realen Persönlichkeit) unterstützt die Dessauers. Sie werden als „Nazi-Jäger“ verunglimpft – so, als ob man die Nazis, an deren Händen Blut klebt, vor Jägern schützen müsste.

Familie Dessauer bringt Kurt Gogl (zynisch und kalt: Paulus Manker) vor Gericht. Gogl hat im KZ gewütet und getötet. Jetzt, in den 60ern, führt er als Volksschuldirektor das Leben eines angesehenen Bürgers. Gogl plädiert auf Verwechslung: „Unter dem Helm haben wir doch alle gleich ausgeschaut.“ Er geht frei, unter dem tosenden Jubel der Gerichtskiebitze. Victor verliert den Glauben an die Justiz. Er sucht nun die direkte Konfrontation mit Gogl.

„Schächten“ ist kein Film, um sich entspannt zurückzulehnen, sondern ein wichtiger Beitrag gegen das Vergessen. Prominent ist auch die weitere Besetzung mit Schauspielern wie Georg Friedrich, Julia Stemberger, Helmuth A. Häusler, Roland Koch.