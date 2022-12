Unfall-Wrack an Aldranser Straße liegen gelassen: Lenkerin ausgeforscht

Aldrans – Ein Unfall mit Fahrerflucht auf der Aldranser Straße rief am späteren Mittwochabend die Polizei auf den Plan: Gegen 21.30 Uhr dürfte es gekracht haben, ein Kleinwagen überschlug sich und blieb völlig demoliert und auf dem Dach am Straßenbankett liegen.

Laut Polizeipressestelle handelt sich um eine 23-Jährige, die nach eigenen Angaben am Steuer gesessen hatte, und einen 25-jährigen Beifahrer. Wie sich herausstellte, hat die Frau keinen Führerschein. Sie gab an, dass sie wegen des Gegenverkehrs ausweichen musste und dann von der Straße abkam. Obwohl der Wagen völlig demoliert wurde, blieben die Thailänderin und der Österreicher unverletzt. Die Frau geriet nach dem Unfall jedoch in Panik, weswegen sie zusammen mit dem 25-Jährigen – bei ihm schlug ein Alkotest an – die Flucht ergriff.