Nach tödlichem Unfall mit Rebellin sucht Polizei Lkw-Fahrer

Die Behörden gehen davon aus, dass der Lenker des Lasters den am Boden liegenden Rebellin gesehen haben müsste. Der 51-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Vicenza – Nach dem tödlichen Unfall des ehemaligen Radprofis und Team-Gerolsteiner-Fahrers Davide Rebellin sucht die Polizei nach dem Fahrer des involvierten Lastwagens. Dieser hatten den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Mittwochvormittag den 51-Jährigen überfahren – Rebellin starb noch an der Unfallstelle in der norditalienischen Gemeinde Montebello Vicentino.