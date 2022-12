Russlands Außenminister Lawrow: Westen hätte Ukraine-Konflikt vermeiden können

Einmal mehr gibt die Regierung in Moskau der NATO die Verantwortung für die Eskalation des Ukraine-Konflikts. Scharfe Kritik übt Lawrow auch an der OSZE.

Moskau – Russlands Außenminister Sergej Lawrow wirft der NATO vor, Russland aus Europa heraushalten zu wollen. Die NATO habe die Europäische Union unter ihrer Kontrolle, sagt Lawrow vor der Presse in Moskau. Der Westen habe seine Chance verpasst, den Ukraine-Konflikt zu vermeiden, fügte er an. Lawrow erhob auch schwere Vorwürfe gegen OSZE-Beobachter in Ukraine.