Europäische Experten warnen: Grippe und RSV verbreiten sich

Die Kinderkliniken in Deutschland haben aktuell große Schwierigkeiten, alle schwerstkranken kleinen Patienten zu versorgen. Ärztinnen und Ärzte berichten von Fällen aus Bayern und Niedersachsen, in denen Babys und Kleinkinder mit schweren Atemwegsinfekten lediglich in über 100 Kilometer entfernte Krankenhäuser eingewiesen werden konnten.

Auch in Wien müssen immer mehr Säuglinge und Babys in wegen dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) in Spitälern behandelt werden. Während Erwachsene meist ein paar Tage mit Erkältungssymptomen belastet sind, müssen Babys und Kleinkinder oft stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. "Das führt dazu, dass in ganz Wien die Kinderbetten in den Spitälern außergewöhnlich stark ausgelastet sind", erklärte Herbert Kurz, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde in der Klinik Donaustadt, in einer Aussendung am Dienstag.