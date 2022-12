Schädel-Hirn-Trauma bei Schweizer Ski-Ass Mauro Caviezel bestätigt

Caviezel, der erst am vergangenen Wochenende nach fast zwei Jahren Rennpause in den Weltcup zurückgekehrt war, meldete sich bereits am Mittwoch in den sozialen Netzwerken mit einem Foto, das ihn mit geschwollenem Gesicht zeigt. "Das ist nicht das Comeback-Gesicht, das ich mir erhofft hatte", schrieb der 34-Jährige, bedankte sich für die Genesungswünsche und versprach: "Ich werde wieder hübsch sein." (APA)