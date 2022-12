AMS-Gebäude in Schwaz: „Jobs geben Flüchtlingen Struktur und Perspektiven“

Ab Mitte Dezember ziehen im alten AMS-Gebäude in Schwaz 90 Flüchtlinge ein. Das Sicherheitskonzept steht, die FPÖ ortet aber Chaos.

Schwaz – In etwa zwei Wochen ist es so weit: Das alte AMS-Gebäude in Schwaz wird wieder zum Zuhause für Flüchtlinge. Etwa 30 Personen sollen im ersten Schritt dort einziehen. Weitere 60 werden folgen.