Florian Silbereisen feiert traditionelle Weihnachtsshow mit vielen Stars

Wien – Die traditionelle Weihnachtsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter" ist normalerweise jedes Jahr das Schlager-Highlight am ersten Adventswochenende. Doch dieses Jahr findet die Show später als gewohnt statt. Aufgrund der Fußball-WM in Katar wird die Show am Freitag, den 2. Dezember, gezeigt.