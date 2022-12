Sieglos seit 2007 auf der „Birds of Prey“: Doppelte Ansage der ÖSV-Stars

Beaver Creek – Ende der Neunziger, Anfang des neuen Jahrtausends war sie sein „Wohnzimmer“, drückte Hermann Maier der „Birds of Prey“-Piste in Beaver Creek wiederholt seinen herminatorischen Stempel auf. Nächste Woche, am 7. Dezember, feiert der Flachauer Superstar seinen 50. Geburtstag.

Einem weniger ruhmreichen Jubiläum blickt die nächste Generation der ÖSV-Gasgeber entgegen. Seit 15 Jahren, seit dem Sieg von Michael Walchhofer, warten Matthias Mayer und Kollegen vergeblich auf einen Abfahrtstriumph in Beaver Creek. Dazu zwei gute Nachrichten. Die erste: Wenn das Wetter mitspielt, gibt es am Freitag (18.15 Uhr) und Samstag (18 Uhr) gleich zwei Möglichkeiten, diese Durststrecke zu beenden. Die zweite: Mayer markierte im Abschlusstraining am Donnerstag in 1:40,44 Minuten Bestzeit, nur elf Hundertstel dahinter folgte Teamkollege Kriechmayr auf Rang zwei. Auch Daniel Hemetsberger klassierte sich als 7. (+0,61 Sek.) im Spitzenfeld. Der Sensationszweite von Lake Louise hatte im vergangenen Jahr als Abfahrts-Achter just in Beaver Creek seinen Durchbruch geschafft. Wenn das keine guten Omen sind.