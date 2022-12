Putin offen für Gespräche mit USA über Ukraine

US-Präsident Biden will nicht im Alleingang mit Putin sprechen, sondern nur in Absprache mit den NATO-Verbündeten. Er werde nichts tun, was den Interessen der Ukraine schade. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sagte bei seinem Staatsbesuch in Washington unterdessen, er werde weiterhin mit dem russischen Präsidenten im Gespräch bleiben, um eine Eskalation zu verhindern und um konkrete Ziele, zum Beispiel beim Schutz von Atomkraftwerken, zu erreichen.