Entscheidung in der Gruppe H: Hinter Portugal wird es kompliziert

Ghana könnte in der Gruppe H gegen Uruguay schon ein Unentschieden reichen, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Die Südamerikaner (1 Punkt) brauchen einen Sieg gegen Ghana (3) - und selbst der reicht nicht in jedem Fall für das Weiterkommen. Das hängt mit der Konstellation in der Gruppe zusammen, in der auch Südkorea (1) mit einem Sieg im Parallelspiel gegen die bereits qualifizierten Portugiesen noch das Achtelfinale erreichen kann. Mit uns seid ihr ab 16 Uhr live dabei!