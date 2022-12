Schweiz holte letztes Achtelfinalticket, Kamerun-Sieg gegen Brasilien wertlos

Der letzte Achtelfinalist bei der WM in Katar heißt Schweiz. Die Eidgenossen setzten sich in einem eine Stunde lang wilden Schlagabtausch gegen Serbien mit 3:2 durch und treffen nun auf Portugal (Dienstag). Gruppensieger Brasilien (0:1 gegen Kamerun) bekommt es am Montag mit Südkorea zu tun.

