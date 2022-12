Highlight Erster und Letzter am Berg: TVB PillerseeTal stellt Programm vor

Fieberbrunn – Es geht von früh bis spät in die Natur: Nicht nur Corona hat die Projektverantwortlichen der sechsten Auflage der Fieberbrunner Winterhighlights umdenken lassen. Bergbahnen Fieberbrunn mit Geschäftsführer Sebastian Schwaiger, TVB PillerseeTal mit Geschäftsführer Armin Kuen und Marktgemeinde Fieberbrunn mit Bürgermeister Walter Astner ziehen weiterhin an einem Strang. „Wir haben Anpassungen vornehmen müssen. Vorbei sind die Zeiten mit Tribute-Shows und Konzerten mit Tausenden von Leuten. Wir setzen mehr auf Angebote in der Natur“, erklärt Kuen bei der Vorstellung des Programms in der Pulvermacher Almhütte in Fieberbrunn. Die spielt heuer nämlich eine zentrale Rolle für „First und Last Line“.

Das Konzept „First Line“ – also noch vor allen anderen den ersten Schwung auf die frisch präparierte Piste zu ziehen, samt beeindruckendem Sonnenaufgang und Frühstück am Berg mit regionalen Spezialitäten – fand schon im vergangenen Jahr großen Anklang. Nun wird das Angebot um eine fast logische Konsequenz erweitert: In der Wintersaison 2022/23 lässt sich in Fieberbrunn auch die „Last Line“ an vier ausgewählten Terminen genießen. Die geführte Tour für maximal 50 Personen startet an der Talstation und mit den letzten Bergfahrten des Tages geht es hinauf zur Bergstation Reckmoos, wo ein abendlicher Rundumblick auf die heimische Bergwelt genossen werden kann. Nach der Abfahrt in den Hörndlingergraben wartet in der Pulvermacher Almhütte ein Hüttenabend mit Drei-Gänge-Menü und Live-Musik. „Bei der First Line im Vorjahr waren wir nahezu ausgebucht, rund die Hälfte davon waren Einheimische“, weiß Schwaiger, der sich beim neuen Highlight „Behind the Scenes“ ein wenig auf die Finger schauen lässt.