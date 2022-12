Eigner des Salinenareals: Hannes Androsch ist Haller Ehrenbürger

Die frühere Bürgermeisterin Eva Posch erinnerte in ihrer Laudatio an bedeutende, mit dem Geehrten verbundene Weichenstellungen: So gelang es der Stadt in Verhandlungen mit Androsch als damaligem Finanzminister, im Jahre 1975 die Münzprägestätte in der Burg Hasegg wiederzueröffnen. Münzprägung war und ist bis heute allein Sache des Bundes. Androsch war als Bundesminister aber auch zuständig für den Monopolbetrieb Saline. Das gesamte Haller Salinengelände – mit der Burg Hasegg und dem Wahrzeichen Münzerturm, dem Gelände von der Münzer- bis zur Augasse, dem südlichen Unteren Stadtplatz oder dem Fußballplatz Lend – stand im Besitz der Republik. Von 1970 bis 1979 dauerte es, bis die Übertragung zentraler Liegenschaften an die Stadt Hall grundsätzlich genehmigt war. Nach seiner Ära als Finanzminister war Androsch dann als Eigentümer wiederum für die Haller Salinenliegenschaften verantwortlich. Die Stadt und später die Hall AG konnten sich in Verhandlungen bis 2007 viele essenzielle Flächen und Gebäude per Tausch und Ankauf sichern: vom Salzlager bis zum früheren Adeg-Gelände, von der Musikschule bis zum Recyclinghof, von der Johanneskirche bis zum Lobkowitzgebäude.