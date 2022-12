Neue Busverbindungen für Thaur, Telfs und das Mieminger Plateau

Innsbruck-Land – Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember gibt es bei den Regiobusverbindungen des Verkehrsverbunds Tirol (VVT) eine Reihe von Verbesserungen für den Bezirk Innsbruck-Land. Hier einige zentrale Änderungen: Der neue Regiobus 508 verbindet künftig von Mo. bis Fr. und von 6.13 bis 20.45 Uhr Thaur im Halbstundentakt mit der Dörferstraße – und fährt weiter bis zum Bahnhof Rum. In den Morgenspitzen zwischen 6.13 und 8.13 verkehrt er sogar im 15-min-Takt von Kapons zum Dorfplatz, samstags fährt er von 6.28 Uhr bis 12.15 Uhr halbstündlich.

Besonders groß ist die Freude auch am Seefelder Plateau und in Telfs: So kann der neue Fahrplan der Regiobus-Linie 434 Telfs – Mösern – Seefeld aus dem Verkehrskonzept für das Plateau bereits heuer umgesetzt werden. Der erste Bus fährt in Telfs um 6.46 Uhr los, der letzte um 20.16. Damit ist der Telfer Ortsteil Mösern nun ganzjährig mit Öffis erreichbar. Jahrelange Verhandlungen und das Warten auf eine bessere Verbindung fänden damit ein positives Ende, betont man in Telfs: „Im Schulterschluss aller Beteiligten ist es endlich gelungen, eine höchst erfreuliche Lösung zu präsentieren“, bilanziert der Telfer Bürgermeister Christian Härting. Auch drunten im Tal würden alle TelferInnen vom neuen Stundentakt der Linie profitieren, die ja mit mehreren Haltestellen auch das erweiterte Ortszentrum anfährt. „Nicht zu vergessen: Fahrgäste mit Wintersportausrüstung fahren weiterhin sogar gratis.“ Auch VVT-Geschäftsführer Alexander Jug erwartet mit den Taktverdichtungen und verbesserten Anbindungen von Telfs nach Seefeld „noch mehr Fahrgäste, die den privaten Pkw stehenlassen“.

Zudem kommt es in der Region zu wichtigen Lückenschlüssen: Die Pendler am Seefelder Plateau haben ab 11. Dezember eine lang geforderte Verbindung mehr: Vom Bahnhof in Scharnitz verkehrt ab 6.07 Uhr ein Frühbus der Linie 432, der kurz vor 7 Uhr am Innsbrucker Bahnhof eintrifft. Viele Pendler hätten beklagt, dass es keine Verbindung vor sieben Uhr zu den Universitäten, zur Klinik, zum Landhaus oder großen Betrieben in Innsbruck gebe und sie daher gezwungen wären, mit dem Pkw zu fahren, berichtet BM Dominik Hiltpolt (Reith), der als Obmann des Planungsverbandes Seefelder Plateau diesen Bus angeregt hatte. „So lange, bis es zu einer Fahrplanänderung beim Zugangebot kommt, kann das Land den Bus als Schienenersatzverkehr führen und finanzieren“, führt Ekkehard Allinger-Csollich (Mobilitätsplanung, Land Tirol) aus.

Eine Taktlücke wird auch beim Regiobus 4176 Innsbruck – Telfs geschlossen – mit einer zusätzlichen Verbindung am Samstag: Abfahrtszeit ist in Innsbruck um 14.42 Uhr, retour um 15.43 Uhr in Telfs. (TT)

