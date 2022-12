Arbeiterkammer-Kritik an Strompreisbremse: „Schon wieder Hilfe auf Krücken“

Innsbruck – Mit der seit gestern gültigen Strompreisbremse wird der Strompreis mit 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Faktisch bleibe der Konsument aber auf deutlich höheren Kosten sitzen, da die Mehrwertsteuer (Mwst.) auf den vollen Betrag zu zahlen sei, so die Arbeiterkammer Tirol (AK). Betrage der Strom-Arbeitspreis des Stromlieferanten beispielsweise 30 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh), werde der Teil des Preises, der 10 Cent pro kWh übersteigt, vom Staat als Stromkostenzuschuss übernommen. Aber der Anbieter erstelle seine Stromrechnung in voller Höhe inklusive Mwst. und ziehe erst im Anschluss vom Bruttobetrag den Stromkostenzuschuss ab. Die Rechnung laute daher 30 Cent pro kWh plus 20 % Umsatzsteuer, also 36 Cent pro kWh. Im Ergebnis zahle dann der Kunde 16 Cent pro kWh, also viel mehr als die kolportierten 10 Cent plus 2 Cent Mehrwertsteuer. „Mir ist unverständlich, warum jede Hilfsmaßnahme auf Krücken daherkommt und nachgebessert werden muss“, so Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl.