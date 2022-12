Erste Erfolge bei mRNA-Impfstoff gegen alle Influenza-Viren

Scott Hensley, Professor für Mikrobiologie an der Perelman School of Medicine der US-Universität, und seine Co-Autoren haben ihre Forschungsergebnisse vor kurzem in "Science" publiziert (DOI: 10.1126/science.abm0271). "Der 'multivalente' Impfstoff, den die Wissenschafter in ihrer Publikation (...) beschreiben, benützt die gleiche Technologie, die von Pfizer(/BioNTech) und Moderna für die SARS-CoV-2-Vakzine verwendet wird", schrieb die US-Universität. "Tests in Tiermodellen zeigten, dass diese Vakzine die Symptome der Erkrankung dramatisch verringerte und vor dem Tod schützte - sogar, wenn die Tiere anderen Influenza-Varianten ausgesetzt wurden als jenen, die in dem Impfstoff enthalten waren."