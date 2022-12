Riesenwelle traf Kreuzfahrtschiff: Ein Toter und vier Verletzte

Die „Viking Polaris“ befand sich auf einer Antarktis-Reise auf dem Weg nach Ushuaia in Argentinien.

Ushuaia – Durch eine Riesenwelle sind auf einem Antarktis-Kreuzfahrtschiff ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Die Welle habe die „Viking Polaris“ mitten in einem schweren Sturm getroffen, teilte am Donnerstag (Ortszeit) die Viking-Gruppe mit. Das Schiff war den Angaben zufolge auf dem Weg nach Ushuaia in Argentinien.