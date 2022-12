Kufsteiner Mutter sucht Spender von Stammzellen für Kind

Kufstein – Die kleine Meryem Mina braucht Hilfe. Das eineinhalb Jahre alte Mädchen wohnt mit ihren Eltern in Vorarlberg. Im April wurde festgestellt, dass sie an einer seltenen Immunkrankheit namens Griscelli leidet und rasch neue Stammzellen braucht. Das Griscelli-Syndrom, das auch Griscelli-Prunieras-Syndrom genannt wird, ist angeboren und eine äußerst seltene Form des partiellen Albinismus und mit einem Immundefekt verbunden. Erstmals wurde sie in einer Publikation des französischen Kinderarztes Claude Griscelli im Jahre 1978 erwähnt. Derzeit wird die Häufigkeit mit 1 zu 1,000.000 geschätzt.