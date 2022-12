Diebe stahlen 24 Winterreifen von Firmengelände in Westendorf

Westendorf – Am vergangenen Wochenende waren dreiste Diebe in Westendorf am Werk. Die Unbekannten stahlen zwischen Freitagnachmittag (25.11.20212) und Montagvormittag von einem Firmengelände insgesamt 24 gebrauchte Winterreifen. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Am Tatort im Mühltal wurden zwei Pkw gesehen. Die Polizei Westendorf bittet deshalb um Hinweise unter Tel. 059133/7209. (TT.com)