Lehrerin soll 14-Jährigen in Salzburg geküsst haben: Diversion

Salzburg – Am Landesgericht Salzburg hat sich am Freitag eine Lehrerin wegen versuchten Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses verantworten müssen. Die geständige Frau soll einem 14-jährigen Schüler im Klassenzimmer einen Zungenkuss und in der Schulbibliothek einen Kuss auf die Wange gegeben haben. Zudem habe sie ihm Nacktfotos von sich geschickt und auch von ihm Nacktfotos gefordert. Der Prozess endete mit einer Diversion.