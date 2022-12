Tiroler:innen „sprangen“ fürs Christkindl (ein): 5500 Euro für Kindergeschenke

Schwitzen und dabei Gutes tun? „Wir bewegen Tirol" macht genau das möglich. Einmal mehr veranstaltete das Sportunternehmen ein Charity-Event. Das gesammelte Geld landet in Form von Geschenken unter dem Christbaum von bedürftigen Tiroler Familien.

Innsbruck, Rum – Das „W" in „Wir bewegen Tirol" (WBT) steht in diesem Jahr ausnahmsweise für Weihnachtswichtel. Ende November lud das in Rum ansässige Fitnessunternehmen wiederholt zum großen „Charity"-Nachmittag. Das Ziel: Kalorien verbrennen, damit kleinen Kindern warm ums Herz wird.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

📸 Bildergalerie

1 von 6 fullscreen Bild teilen © WBT fullscreen Bild teilen © WBT navigate_next

Im karikativen Kurskalender standen fünf Stunden „Jumping Fitness" am Sportprogramm. Rund 150 Tiroler:innen hatten sich im Dienst der guten Sache aufs Trampolin gestellt. Am Abend konnte ein Scheck im Wert von 5500 Euro an den „Help for Kids" Spendenfonds übergeben werden. Dieser wurde 2009 vom Verein „Soccer Team" ins Leben gerufen, um bedürftige und notleidende Tiroler Kinder und Familien zu unterstützen. Alleine in diesem Jahr sind durch Charity-Events wie dieses, aber auch privaten Spenden, mehr als 50.000 Euro zusammengekommen.

Spendenkonto Tiroler Sparkasse

lautend auf: „Help for Kids“ Spendenfond | SOCCER Team e.V.

IBAN: AT84 2050 3033 0192 0439

BIC: SPIHAT22XXX ➡️ Mehr Infos zum Spendenfonds gibt es HIER.

Die nun „ersprungenen“ 5500 Euro der WBT-Mitglieder sollen nun zur Gänze für strahlende Gesichter unter dem Christbaum sorgen. „Wir freuen uns sehr, dass wir es Tiroler Familien, denen es nicht so gut geht, ermöglichen können, ihren Kindern Geschenke für ein schönes Weihnachtsfest zu kaufen“, zeigt sich WBT-Gründer Marco Probst (29) sehr zufrieden. Und ergänzt: „Ich finde es einfach unfassbar, dass wir trotz den aktuellen schwierigen Zeiten so viele Menschen bei uns im Studio haben, die mit ihrer Großzügigkeit anderen Menschen helfen möchten."

Entgeltliche Einschaltung

Bereits rund 50.000 Euro Spenden gesammelt

Eine einmalige Spendenaktion war das übrigens nicht: Schon seit dem Jahr 2016 wird zwei bis dreimal jährlich für wohltätige Zwecke geschwitzt – vom „Group Fitness Marathon" bis hin zum Trampolinspringen am Baggersee oder über den Dächern Innsbrucks. „Insgesamt haben wir in den letzten sechs Jahren rund 50.000 Euro an Spenden für Tiroler Familien in Not und Vereine gesammelt", erzählt Probst.

Sämtliche Erlöse unserer Charity-Events landen immer zu 100 Prozent beim jeweiligen Projekt. Marco Probst (WBT-Gründer)

Im Jahr 2016 hatte sich der 29-Jährige mit seinen Group-Fitness-Kursen selbstständig gemacht. Seither ist viel passiert – etwa vor drei Jahren der Umzug vom kleinen Innsbrucker Studio in größere Räumlichkeiten in Rum. Und auch hier lässt sich das WBT-Team immer wieder Neues einfallen, wie beispielsweise die 2021 neu eröffnete Kraftkammer, die alleine oder auch mit Personaltrainer genutzt werden kann. Der größte Fokus liegt aber auf den vielen Gruppenkursen, die an sieben Tagen in der Woche mit viel Witz, Freude, Musik von motivierten Trainer:innen geleitet werden. „An dieser Stelle auch ein großen Danke an mein verlässliches Team, das sämtliche organisatorische Dinge immer ehrenamtlich erledigt", so Probst voll des Lobes.

🔗 Mehr zum Thema: