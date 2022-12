Südtirols LH Kompatscher hat sich zu Wiederkandidatur entschlossen

Bozen – In einem Brief an die Mitglieder der Südtiroler Volkspartei hat Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) am Freitagnachmittag bekannt gegeben, dass er wieder kandidieren werde.

Allerdings, so der Landeshauptmann, habe er tatsächlich darüber nachgedacht, aus der Politik zu scheiden. „Die Verfehlungen Einzelner, vor allem aber auch die in diesem Zusammenhang stehenden öffentlichen Verleumdungen hatten in mir tatsächlich den Zweifel genährt, ob ein neuerliches Antreten zur Wahl meinerseits Sinn machen kann. Aus meiner Sicht wäre es wenig zielführend, als Spitzenkandidat einer Truppe anzutreten, in der, so wie es zuletzt der Fall war, mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet wird.“