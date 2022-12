Der Meister beendete die Serie: Die Haie unterlagen den Bullen mit 2:5

Viele Tore, viel Tempo, viel Spektakel: Am Ende durfte Meister Salzburg über einen 5:2-Sieg gegen den HC Innsbruck jubeln.

Innsbruck – Viel Zeit zum Durchatmen gab es gestern beim ICE-Hockey-Schlager nicht: Die Cracks des HCI starteten gleich in Minute zwei mit einer Dreifach-Chance (Coulter, Shaw, Ulmer), danach verlagerte sich die Partie aber immer mehr in die Hälfte der Haie. HCI-Rückhalt McCollum konnte sich gleich mehrmals auszeichnen. Nur in der 18. Minute war selbst der Haie-Goalie machtlos, als der Schuss von Salzburgs Thaler im Kreuzeck einschlug. Wobei das Tor-Signal zunächst ausblieb und die Schiedsrichter zum Videostudium schreiten mussten. Und wäre Innsbrucks Torhüter McCollum nicht 52 Sekunden vor dem Drittelende hellwach gewesen, es hätte durchaus schon 2:0 für die Salzburger stehen können.