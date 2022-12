Jury zog sich im Weinstein-Prozess zu Beratungen zurück

Im Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe hat sich die Jury am Freitagnachmittag (Ortszeit) in einem Gericht in Los Angeles zu Beratungen über das Urteil zurückgezogen. Es geht um Vorwürfe von vier Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten droht dem 70-Jährigen eine jahrzehntelange Haftstrafe.