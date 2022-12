Tagungshaus der Erzdiözese Salzburg wird „neues Gesicht in Tirol“

Moderner und offener soll das Tagungshaus der Erzdiözese Salzburg in Wörgl werden. Ein Umbau für 2,7 Mio. Euro steht bis Frühjahr 2024 an.

Wörgl – Mit neuem Auftritt will sich das Tagungshaus in Wörgl künftig prominenter als „kirchliches Gesicht der Erzdiözese Salzburg in Tirol“ darstellen. Ab Juni kommenden Jahres soll das bis zu 50 Jahre alte Bestandsgebäude zwischen Kirche und Pfarre im Stadtzentrum umgebaut und saniert werden.