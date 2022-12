Jenbach schafft ersten Retentionsraum für Hochwasserschutz

Jenbach – Nächstes Jahr wird aus den Plänen des Hochwasserschutzes im Mittleren Unterinntal (MUI) Realität – zumindest im ersten Abschnitt. Denn dann rückt in Jenbach schweres Gerät an, um 124 Gebäude, 780 Bewohner, 2800 Arbeitsplätze und die Bahnstrecke vor künftigen Hochwasserszenarien zu schützen.

Die ersten Projekte, die der Hochwasserverband MUI umsetzt, beginnen nächstes Jahr im Oktober mit dem Abriss und Neubau Steinbrücke in Schwaz und im Dezember mit Dämmen, Retentionsraum und einem Pumpsperrwerk in Jenbach. Gemeinsam mit Bund und Land investiert der Wasserverband allein in Jenbach 38 Mio. Euro. „Dieses Investitionsvolumen für die erste Baustufe liegt aber deutlich unter dem Schadenpotenzial eines 100-jährigen Hochwassers, das aktuell auf rund 95 Mio. Euro geschätzt wird“, erklärt Obmann Michael Huber.