„Der Tourismus ist wieder da“: Sommer als Kernkompetenz des Bezirks Imst

Mils bei Imst – Gerade einmal 40 der 1800 Mitglieder leisteten der Einladung zur Jahreshauptversammlung des TVB Imst Tourismus am Donnerstagabend in der Trofana bei Mils Folge. Dabei hatten Vorstand, Aufsichtsrat und der neue Geschäftsführer des TVB, Bernd Kiechl, doch einiges zu berichten.

Zum einen gab es eben die Vorstellung des neuen Geschäftsführers, der vor 15 Jahren beim TVB Imst als Lehrling begonnen, sich dann auf mehreren Stationen bewährt hatte und sich nun an seinem ursprünglichen Ziel – dem Geschäftsführersessel des Imst Tourismus – wiederfand. Kiechl selbst übernahm die elterliche Pension in Tarrenz, ist also selbst Mitglied, und startete TVB-intern einen Strategieprozess, denn zu sehr hat Corona auch Spuren bei den Gästen hinterlassen. Nachhaltigkeit sei heute nicht mehr nur ein Schlagwort, dem alle Rechnung tragen müssen, sondern „eine klare Bewegung“. Auch andere Begriffe wie „Konnektivität“ halten Einzug: wenn etwa Firmen hier urlauben, vormittags arbeiten und nachmittags unterwegs sind – alles allerdings bei ständiger Internet-Verbindung. Bis 2026 soll dieser Strategieprozess abgeschlossen sein, so TVB-Obmann Paul Auderer.