Ökonom mit heftiger Kritik an EZB: „Inflation könnte auf 14 Prozent steigen“

„Seit dem Zweiten Weltkrieg haben gute Konjunkturphasen durchschnittlich rund fünf Jahre gedauert“, so Helmenstein. Jetzt habe sich das Blatt gewendet. Lieferengpässe, der Fachkräftemangel und hohe Energiepreise sowie steigende Zinsen kennzeichnen die neue Phase, in der die Knappheit zurück sei.

Heftige Kritik übte Helmenstein an der Europäischen Zentralbank (EZB), welche die Dynamik der Teuerung eklatant unterschätzt habe und nun am „geldpolitischen Abgrund“ stehe. Sie habe verabsäumt, die Inflation mit einer regelbasierten Geldpolitik während der konjunkturell guten Jahre 2016 bis 2018 zu verhindern. Die Teuerungsrate dürfte in Österreich noch weiter auf „12 bis 14 %“ steigen, meinte der Ökonom. Es hänge davon ab, wann und in welchem Ausmaß die Statistik Austria die noch nicht im Warenkorb ausgewiesene Inflation abbildet. Die Jahresinflation werde 2023 aber ähnlich hoch liegen wie heuer, glaubt Helmenstein. (TT)