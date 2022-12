Kanzler Nehammer: Markenschaden, Krise und Versprechen zum Jahrestag

Wien – „Es ist zweifelsohne so, dass es für die ÖVP eine schwierige Situation ist. Durch all das, was geschrieben und diskutiert wird, gibt es natürlich einen Markenschaden“: Karl Nehammer gibt sich keinen Illusionen hin. Im Dezember 2021 hat er ÖVP und Kanzleramt übernommen. Ein Jahr später liegt die ÖVP in Umfragen auf Platz drei. Die Koalition mit den Grünen weist Brüche auf.