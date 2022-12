Rietz – Ein Lkw-Fahrer dürfte am Freitagabend gegen 18.30 Uhr einen Stromkasten in Rietz umgefahren und aus der Verankerung gerissen haben, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden im Wert von mehr als 10.000 Euro. Zeugen des Vorfalls in der Hoferstraße werden gebeten, sich bei der Polizei Silz unter Tel. 059133/7107 zu melden. (TT.com)