Argentinien gegen Australien: Die Rollen sind klar verteilt

Doha – Wo „La Pulga“ auftaucht, sind Bestmarken nicht fern: Das ist so, seitdem Lionel Messi als 35-Jähriger beim FC Barcelona die glitzernde Fußball-Bühne betrat. Und so steht der „Zauberfloh“ heute (20 Uhr, live ORF 1) im WM-Achtelfinale gegen Australien vor seinem 1000. Pflichtspiel. Dass es im Rahmen der WM überhaupt dazu kommt, liegt auch an der Tatsache, dass sich die Albiceleste von der Auftakt-Schlappe gegen Saudi-Arabien nicht aus der Ruhe bringen ließ. Was nach der Blamage nach Durchhalteparolen klang, wurde mit den Siegen über Mexiko und Polen mit Leben gefüllt. Der Traum vom WM-Titel lebt.