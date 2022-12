Abtreibung im Untergrund: Drama „Call Jane“ versetzt zurück in die Zeit

Aus diesem nicht wirklich übertrieben dargestellten konservativen Leben gerät Joy in die Welt der Aktivistin Virginia (eine wunderbar hemdsärmelige Sigourney Weaver). Ihre Untergrund-Organisation bietet einen Service an, der für Frauen wie Joy die einzige Rettung ist: Mittels öffentlich angeschlagener Telefonnummer („Call Jane“) können ungewollt schwangere Frauen eine halbwegs sichere Abtreibung bekommen. Nach ihrer eigenen Erfahrung beginnt Joy auch anderen Frauen zu helfen, zunächst zurückhaltend, dann immer engagierter.

Auch in der Geschichte von Joy und Virginia markiert erst das Jahr 1973 das rechtliche Ende der Hinterzimmer-Abtreibungen. In den USA ebenso wie in Österreich ist 1973 der Beginn der Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper. Aber dieses erkämpfte Recht ist nicht selbstverständlich und hat auch hierzulande immer noch Gegner, die es in Frage stellen.