Niederlande Favorit gegen die USA: „General“ van Gaal lässt Kritik kalt

Al-Rayyan – Als die deutsche Mannschaft sich am Freitagmittag gerade auf den Heimweg machte, musste sich Louis van Gaal wieder einmal verteidigen. Zwar haben die Niederlande erwartungsgemäß das Achtelfinale der WM erreicht, in dem es am Samstag (16 Uhr, live Servus TV)gegen die USA geht. Doch die Art und Weise entsprach so gar nicht den hohen Ansprüchen in der Heimat. Zu uninspiriert, zu langweilig, weit weg vom spektakulären „Totaalvoetbal“. Van Gaal gibt sich bei seiner wohl letzten WM zwar weiterhin bestens gelaunt, doch die Kritik nervt ihn langsam, weil sich die Geschichte wiederholt. „2014 war es exakt dasselbe. Es war sehr negativ. Jetzt passiert es wieder. Ich bin daran gewöhnt und meine Spieler auch. Wir gehen ruhig unseren Weg weiter“, betonte der 71-Jährige. Am Ende wurde Holland Dritter, verpasste das Finale gegen Deutschland erst im Elfmeterschießen.